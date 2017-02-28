Ростовская область до 2025 г. построит десятки бассейнов по принципу ГЧП

«В области реализуется программа, по которой мы еще 5 лет назад определили для себя, что каждый районный центр должен иметь плавательный бассейн. Если в полном объеме нам удастся ее реализовать, мы должны построить не менее 35, до 40 бассейнов. Мы говорили, что она рассчитана до 2020 года, но сегодня мы понимаем, что это будет несколько позже. Я думаю, что нужно говорить примерно до 2025 года», — сказал Голубев.

Он добавил, что на условиях ГЧП ведется не только строительство, но и дальнейшая эксплуатация сооружений.

«Инвестор достраивает либо сдает это в аренду, либо передает эту инфраструктуру муниципальному образованию, затем они вместе уже эксплуатируют, используют бассейн, реализуя не только свои программы, но и программы, которые есть в Ростовской области. Например, программа обучения плаванию, когда мы создаем условия для детворы, которая должна обучиться плаванию. И сегодня живет на Дону такой девиз: живешь на Дону — умей плавать», — сказал губернатор.