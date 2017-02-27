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22:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ищут врача-вахтовика за 150 тысяч рублей в месяц

Вакансия медика скорой помощи, готового трудиться вахтовым методом, оказалась самой «дорогой» в этом месяце.

Рекрутинговый ресурс HeadHunter опубликовал топ самых высокооплачиваевых вакансий февраля. Рейтинг неожиданно возглавила вакансия врача скорой помощи, на которой предлагают зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Правда, работать придется вахтовым методом на нефтяной платформе.

Так же высоко оценили труд продюсера в одной из омских рекламных студий — соискателю предлагают доход в 150 тысяч в месяц. Среди других выгодных предложений оказались вакансия водителя, которого зовут на вахту в Якутию — 110 тысяч рублей, должности гендиректора филиала, оценщика в страховой фирме, трейдера в нефтяной компании — по 100 тысяч рублей.

От 50 до 100 тысяч рублей предлагают коллекторам, инженерам-програмистам. Чуть меньше нижняя планка у менеджеров по продажам и психотерапевтов — от 30 до 80−100 тысяч рублей.

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