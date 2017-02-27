В Омске ищут врача-вахтовика за 150 тысяч рублей в месяц

Рекрутинговый ресурс HeadHunter опубликовал топ самых высокооплачиваевых вакансий февраля. Рейтинг неожиданно возглавила вакансия врача скорой помощи, на которой предлагают зарплату от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Правда, работать придется вахтовым методом на нефтяной платформе.

Так же высоко оценили труд продюсера в одной из омских рекламных студий — соискателю предлагают доход в 150 тысяч в месяц. Среди других выгодных предложений оказались вакансия водителя, которого зовут на вахту в Якутию — 110 тысяч рублей, должности гендиректора филиала, оценщика в страховой фирме, трейдера в нефтяной компании — по 100 тысяч рублей.