Татарстан хочет приравнять клиентов «ТФБ-Финанс» к вкладчикам Татфондбанка

«В соответствии с поручением президента Татарстана Рустама Минниханова консультативной группой… готовится обращение в судебные органы по вопросу внесения физических лиц-клиентов “ТФБ-Финанс” в реестр пострадавших вкладчиков Татфондбанка с возможностью дальнейшего получения страховых выплат Агентства по страхованию вкладов», — говорится в сообщении.

В частности, будет рассмотрена возможность приравнивания прав клиентов «ТФБ Финанс» к правам лиц, чьи вклады застрахованы государством (не более 1,4 миллиона рублей). Президент Татарстана поручил найти юридические и правовые возможности для защиты интересов клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс».

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк. После решения ЦБ проблемы возникли еще у нескольких кредитных организаций, так как с Татфондбанком связаны банки «Советский», «Тимер Банк», Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Представители инициативной группы лиц, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, сообщали ранее, что порядка 1,8 тысячи вкладчиков проблемного Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс», и теперь не могут получить свои вклады.

В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс». По результатам проверки заявлений МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб потерпевшим предварительно оценивается более чем в 90 миллионов рублей.