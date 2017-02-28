В Краснодаре построят новый торговый центр и жилой комплекс со школой

Торговый центр появится уже в 2018 году на улице Автолюбителей, в микрорайоне Гидростроителей. Общий объем инвестиций составит порядка 967 миллионов рублей.

А жилой микрорайон по планам построят недалеко от улицы Дзержинского. Он охватит территорию в 251 тысячу квадратных метров. По просьбе властей, помимо детских садов и школы там разместят зеленую зону. Объем инвестиций в проект составил 9,8 миллиарда рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.