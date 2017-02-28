Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Опрос показал число желающих проголосовать за Навального
Сергей Лазарев впервые показал сына
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Ломают мосты, не влезают в туннели»: СМИ о танках США в Польше
Крымские татары не хотят на Украину: Все меняется
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
11:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре построят новый торговый центр и жилой комплекс со школой

На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о возведении в Краснодаре торгово-развлекательного центра и жилого комплекса с тремя детсадами и одной школой на 2200 мест.

Торговый центр появится уже в 2018 году на улице Автолюбителей, в микрорайоне Гидростроителей. Общий объем инвестиций составит порядка 967 миллионов рублей.

А жилой микрорайон по планам построят недалеко от улицы Дзержинского. Он охватит территорию в 251 тысячу квадратных метров. По просьбе властей, помимо детских садов и школы там разместят зеленую зону. Объем инвестиций в проект составил 9,8 миллиарда рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный актер умер после операции
МИД РФ заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобряет отмену статьи за нарушения на митингах
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь