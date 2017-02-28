МФЦ на Кубани начнут размещать в больших магазинах у дома

Меньше проектов — больше выхлопа. По такому принципу Краснодарский край отбирал инвестиционные предложения на сочинский форум. На старте деловой площадки регион заключил соглашения, которые напрямую коснутся жителей Кубани.

— Прежде чем говорить о разнообразии банковских услуг, нужно сказать о доступности самого банка. А сегодня это проблема. Краснодарский край настолько большой, что у нас много достаточно станиц и хуторов, где немобильным пользователям элементарные услуги банки недоступны. Банковские услуги должны дойти до каждого жителя нашего края, где бы о не проживал, даже в самом отдаленном хуторе, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Крупные банки в целях экономии закрывают свои отделения в малонаселенных кубанских станицах. Проблема, по сути, приобретает социальный характер. Без банковских офисов люди не могут заплатить за услуги ЖКХ или перевести близким деньги.

— Сегодня у банка география такова, что 70 процентов точек приходится на малые населенные пункты. Это и есть часть нашей бизнес-модели, потому что уровень банкеризации в больших городах высокий, конкуренция высокая. Но чуть-чуть отъезжаешь от города, и в принципе у человека уже шансов его выбрать банк, — подчеркнул Дмитрий Руденко, президент-председатель правления банка.

При этом после расширения банковской структуры к концу года дополнительно появятся более 500 рабочих мест. Социальная ответственность бизнеса — тренд, к которому сейчас стремятся в Краснодарском крае. Причем не только власти, но и сами предприниматели.

— На самом деле, магазины у дома любимы нашими жителями, они привычны. Наличие там МФЦ сделает максимально комфортным пребывание и взаимодействие с властью в части предоставления услуг жителям, которые вокруг магазина у дома живут. Сегодня жизнь диктует новый уровень коммуникаций, новый уровень взаимоотношений между жителями края и самой властью, — считает Вениамин Кондратьев.