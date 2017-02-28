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11:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

МФЦ на Кубани начнут размещать в больших магазинах у дома

В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Традиционная площадка для презентации экономического потенциала страны будет открыта в течение двух дней. На курорт съехались порядка четырех тысяч человек — предприниматели, губернаторы, представители деловых и научных кругов. Кубань на форуме представляет более 500 проектов.

Меньше проектов — больше выхлопа. По такому принципу Краснодарский край отбирал инвестиционные предложения на сочинский форум. На старте деловой площадки регион заключил соглашения, которые напрямую коснутся жителей Кубани.

— Прежде чем говорить о разнообразии банковских услуг, нужно сказать о доступности самого банка. А сегодня это проблема. Краснодарский край настолько большой, что у нас много достаточно станиц и хуторов, где немобильным пользователям элементарные услуги банки недоступны. Банковские услуги должны дойти до каждого жителя нашего края, где бы о не проживал, даже в самом отдаленном хуторе, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Крупные банки в целях экономии закрывают свои отделения в малонаселенных кубанских станицах. Проблема, по сути, приобретает социальный характер. Без банковских офисов люди не могут заплатить за услуги ЖКХ или перевести близким деньги.

— Сегодня у банка география такова, что 70 процентов точек приходится на малые населенные пункты. Это и есть часть нашей бизнес-модели, потому что уровень банкеризации в больших городах высокий, конкуренция высокая. Но чуть-чуть отъезжаешь от города, и в принципе у человека уже шансов его выбрать банк, — подчеркнул Дмитрий Руденко, президент-председатель правления банка.

При этом после расширения банковской структуры к концу года дополнительно появятся более 500 рабочих мест. Социальная ответственность бизнеса — тренд, к которому сейчас стремятся в Краснодарском крае. Причем не только власти, но и сами предприниматели.

— На самом деле, магазины у дома любимы нашими жителями, они привычны. Наличие там МФЦ сделает максимально комфортным пребывание и взаимодействие с властью в части предоставления услуг жителям, которые вокруг магазина у дома живут. Сегодня жизнь диктует новый уровень коммуникаций, новый уровень взаимоотношений между жителями края и самой властью, — считает Вениамин Кондратьев.

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— Наметили достаточно большое количество объектов, где мы будем размещать. Учитывая подписание, прорабатывали совместно вопросы, и, я думаю, это точно будет для нас почетно, что мы можем чем-то помочь краю инфраструктуру выстраивать дальше. Поэтому лично сам буду под контролем держать процесс, чтобы он шел без сбоев, — отметил Сергей Галицкий, предприниматель.

Конечно, на инвестиционном форуме в Сочи не обошлось и без подписаний в традиционной для Кубани отрасли сельского хозяйства.

— Мы точно в регион будем еще и еще вкладывать. Больше того, учитывая, что мы специализируемся в регионе на развитии аграрного сектора, мы хотели бы использовать НИИ, которые есть, потому что без развития новых технологий действительно тяжело. Особенно если случится снятие санкций, то будет выигрывать тот, кто имеет наиболее низкую себестоимость и наиболее передовые технологии, — подчеркнул Владимир Евтушенков, председатель Совета директоров акционерной финансовой корпорации.

— АФК «Система» — очень важный необходимый партнер, потому что АФК «Система» заботится не только о собственной прибыли. Она заботится о плодородии почв тех земельных ресурсов, которые находятся у вас в аренде или собственности. Вы заботитесь о чистом воздухе, о воде — это очень важно, потому что моя политика в крае — максимально поддерживать тех сельхозтоваропроизводителей, которые в свою очередь понимают, что та земля, которая дает урожай, должна давать урожай и последующим поколениям, — сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас компания занимается созданием логистического транспортного центра в Сочи. В планах вкладываться не только в сельское хозяйство, но и в другие отрасли. Тем более на Кубани есть, что предложить. В регионе взяли курс на «зеленую» экономику — концептуально новую стратегию развития, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. На форуме в Сочи — 15 таких проектов. Их показали председателю правительства Дмитрию Медведеву. Это и развитие альтернативной энергетики, мусоропереработка и даже производство электромобилей и строительство заправок для них. Подзарядка, обещают авторы идеи, много времени не займет.

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