АСВ обнаружило в Евроситибанке дыру в 9 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации имущества Евроситибанка обнаружило недостачу в размере 9,15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте агентства.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации имущества Евроситибанка обнаружило недостачу в размере 9,15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте агентства.
Основная доля недостачи, как отмечает АСВ, приходится на кредиты юридическим лицам в размере 3,9 млрд руб. и кредиты физлицам на сумму 2,3 млрд руб.
Кроме того, в ходе проверки выявлены ценные бумаги и основные средства, не учтенные на балансовых счетах Евроситибанка.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Евроситибанка в июле 2016 года. ЦБ отмечал, что кредитная организация утратила платежеспособность и фактически прекратила свою операционную деятельность. Позднее регулятор сообщил о возможных хищениях в кредитной организации. В сентябре банк был признан банкротом.