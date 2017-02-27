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22:19 (мск), источник: РБК

АСВ обнаружило в Евроситибанке дыру в 9 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации имущества Евроситибанка обнаружило недостачу в размере 9,15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте агентства.

Источник: Reuters

Основная доля недостачи, как отмечает АСВ, приходится на кредиты юридическим лицам в размере 3,9 млрд руб. и кредиты физлицам на сумму 2,3 млрд руб.

Кроме того, в ходе проверки выявлены ценные бумаги и основные средства, не учтенные на балансовых счетах Евроситибанка.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Евроситибанка в июле 2016 года. ЦБ отмечал, что кредитная организация утратила платежеспособность и фактически прекратила свою операционную деятельность. Позднее регулятор сообщил о возможных хищениях в кредитной организации. В сентябре банк был признан банкротом.

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