АСВ обнаружило в Евроситибанке дыру в 9 млрд рублей

Основная доля недостачи, как отмечает АСВ, приходится на кредиты юридическим лицам в размере 3,9 млрд руб. и кредиты физлицам на сумму 2,3 млрд руб.

Кроме того, в ходе проверки выявлены ценные бумаги и основные средства, не учтенные на балансовых счетах Евроситибанка.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Евроситибанка в июле 2016 года. ЦБ отмечал, что кредитная организация утратила платежеспособность и фактически прекратила свою операционную деятельность. Позднее регулятор сообщил о возможных хищениях в кредитной организации. В сентябре банк был признан банкротом.