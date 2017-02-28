На инвестфоруме в Сочи заключили более ста соглашений на 66 млрд рублей
СОЧИ, 27 фев — РИА Новости, Светлана Берило. В первый день Российского инвестиционного форума заключено более 100 соглашений на сумму свыше 66 миллиардов рублей, сообщает
СОЧИ, 27 фев — РИА Новости, Светлана Берило. В первый день Российского инвестиционного форума заключено более 100 соглашений на сумму свыше 66 миллиардов рублей, сообщает
«За первый день подписано более 100 соглашений на общую сумму более 66 миллиардов рублей. В частности, администрацией Краснодарского края подписано 16 соглашений общей стоимостью свыше 40 миллиардов рублей», — цитирует ведомство слова замгубернатора Кубани Сергея Алтухова.
Уточняется, что инвестиции будут направлены в такие сектора экономики, как
По словам Алтухова, одно из самых крупных инвестиционных соглашений, подписанных с администрацией региона — соглашение с Афипским нефтеперерабатывающим заводом. Предприятие намерено инвестировать более 30 миллиардов рублей в модернизацию производства.