На инвестфоруме в Сочи заключили более ста соглашений на 66 млрд рублей

«За первый день подписано более 100 соглашений на общую сумму более 66 миллиардов рублей. В частности, администрацией Краснодарского края подписано 16 соглашений общей стоимостью свыше 40 миллиардов рублей», — цитирует ведомство слова замгубернатора Кубани Сергея Алтухова.

Уточняется, что инвестиции будут направлены в такие сектора экономики, как топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, промышленность и перерабатывающие производства.

По словам Алтухова, одно из самых крупных инвестиционных соглашений, подписанных с администрацией региона — соглашение с Афипским нефтеперерабатывающим заводом. Предприятие намерено инвестировать более 30 миллиардов рублей в модернизацию производства.