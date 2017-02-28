Прокуратура требует от коммунальщиков Озерска сделать перерасчет за воду

В прокуратуре напомнили, что еще в июне 2016 года суд признал противоправными действия местного коммунального предприятия, которое подавало населению Озерска питьевую воду ненадлежащего качества. Кроме того, суд обязал предприятие прекратить противоправные действия.

Однако предприятие продолжило начислять жителям Озерска плату за водоснабжение в прежнем объеме. «В связи с этим прокурор района внес представление руководителю предприятия и потребовал пересчитать плату за некачественно оказанную услугу водоснабжения. Поскольку ресурсоснабжающая организация требования в установленный срок не исполнила, прокурор в отношении директора предприятия возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора)», — отметили в пресс-службе. Также в суд направлен иск с требованием произвести перерасчет жителям Озерска за водоснабжение.