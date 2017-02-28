Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Ломают мосты, не влезают в туннели»: СМИ о танках США в Польше
Крымские татары не хотят на Украину: Все меняется
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
11:22 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура требует от коммунальщиков Озерска сделать перерасчет за воду

Прокурор Озерского района направил в суд исковое заявление с требованием обязать местных коммунальщиков сделать перерасчет платы за водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В прокуратуре напомнили, что еще в июне 2016 года суд признал противоправными действия местного коммунального предприятия, которое подавало населению Озерска питьевую воду ненадлежащего качества. Кроме того, суд обязал предприятие прекратить противоправные действия.

Однако предприятие продолжило начислять жителям Озерска плату за водоснабжение в прежнем объеме. «В связи с этим прокурор района внес представление руководителю предприятия и потребовал пересчитать плату за некачественно оказанную услугу водоснабжения. Поскольку ресурсоснабжающая организация требования в установленный срок не исполнила, прокурор в отношении директора предприятия возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора)», — отметили в пресс-службе. Также в суд направлен иск с требованием произвести перерасчет жителям Озерска за водоснабжение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прикинулся беженцем во Франции: в Калининград привезли предполагаемого убийцу
МИД РФ заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобряет отмену статьи за нарушения на митингах
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь