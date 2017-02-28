Санитарные требования к общепиту облегчили

От частых проверок уже отказалось Министерство по чрезвычайным ситуациям. А на днях и в Министерстве здравоохранения утвердили новый вариант санитарных норм и правил для объектов общепита.

Прошлись по всем вопросам — от организации производственных процессов до личной гигиены работников. В итоге документ значительно похудел: количество пунктов сократилось практически вдвое — до 147. Принятые нормы вступят в силу в начале марта.

По словам главного государственного санитарного врача Натальи Жуковой, новые правила затронут и большие, и маленькие объекты. Тем не менее ответственность руководителей никто не отменяет. К слову, с ними велась долгая дискуссия. В итоге субъекты хозяйствования поняли, почему выдвигаются те или иные требования, а санитарная служба определилась, какие из них избыточны или могут читаться двояко.

Некоторые из пунктов правил сделали более лаконичными и понятными. Никаких лазеек для крючкотворства, меньше размытых формулировок, вызывающих вопросы уже на этапе открытия кафе и оформления документов. Например, в будущем проще будет работать небольшим кафе и ресторанам: разгрузка товара теперь разрешена через торговый зал (естественно, вне рабочего времени либо во время перерыва). То есть черного входа в помещении может и не быть.

Более четко прописали и вопросы работы сердца любого общепита — кухни. Как и раньше, пристальное внимание будут обращать на объемы производства готовой продукции и на то, из чего готовят. По сути, если повара трудятся для целой армии гурманов и готовят сложносочиненные блюда — кухня должна быть соответствующей: с отдельными помещениями для разделки мяса, мытья овощей и фруктов….

Нет возможности арендовать такой полигон? Можно иначе подойти к самому процессу: если в качестве сырья используются полуфабрикаты, достаточно выделить несколько технологических зон в одном помещении. Кстати, теперь не придется тратить время на маркировку противней, сковород и кастрюль. А для разделочных досок и ножей ввели практичную цветовую маркировку.

Безусловно, открыть небольшой бизнес в сфере общепита теперь будет проще. Но и у потребителей нет поводов для беспокойства, считает Наталья Жукова:

— Мы сняли дополнительные ограничения с субъектов малого бизнеса, но теперь на них возлагается значительно больше ответственности. Приведу простой пример: в кафе можно не устанавливать водонагреватели. Но если внезапно пропадет горячая вода, кафе должно закрыться.