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11:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Проект реконструкции Волгоградского краеведческого музея обойдется в 2 млн

В Волгограде ищут подрядчика на разработку проектной, рабочей и сметной документации по ремонту и реставрации Волгоградского краеведческого музея, который является объектом культурного наследия.

Запрос котировок на право заключения договоров на выполнение работ на прошлой неделе объявил Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области».

Согласно документации, планируется отреставрировать два здания — бывшей Земской управы и бывшего Волжско-Камского банка, расположенным по проспекту имени Ленина № 5а и № 7 соответственно. Оба являются объектами культурного наследия регионального значения — памятниками истории и культуры конца XIX — начала XX веков. Здесь будут отремонтированы и отреставрированы фасад и кровля, в подвалах восстановлена гидроизоляция стен.

Начальная сумма двух контрактов составляет более 2,3 млн рублей. На выполнение работ у подрядчика есть три месяца. За это время он также должен пройти и государственную историко-культурную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что Волгоградский областной краеведческий музей полностью будет перенесен в помещения Царицынской пожарной каланчи, и работа эта должна быть завершена до 9 мая 2018 года. Возможная смена места расположения музея вызвала общественный резонанс. В частности, группа научных сотрудников и специалистов Волгоградского государственного университета, социально-педагогического и технического университетов направила обращение к губернатору сохранить краеведческому музею здания, в которых он располагается на данный момент — по проспекту Ленина 5А и 7 — в качестве базовых, отремонтировать и отреставрировать их с учетом современных требований к помещениям научно-музейных комплексов, а также предусмотреть создание в них помещений «золотой кладовой», реставрационных мастерских и архивохранилища.

В 20-х числах января текущего года перспективы Волгоградского краеведческого музея обсуждались на встрече работников учреждения с представителями научной общественности, образовательных учреждений, регионального комитета по культуре. Тогда директор Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Карева и депутат областной думы Александр Осипов заявили, что полного переезда фондов и экспозиций в здание первой пожарной части не будет. Музей сохранит за собой оба занимаемых им здания на проспекте Ленина, и в них будут проведены ремонтно-реставрационные работы. В бюджете на эти цели заложены 100 млн рублей.

Напомним, в 2014 году Волгоградский краеведческий музей отметил вековой юбилей. Он был создан в начале прошлого века энтузиастами-краеведами для изучения, сохранения и популяризации природно-ландшафтного и историко-культурного наследия Царицына. В годы Великой Отечественной войны его экспозиция почти полностью погибла, ученые Сталинграда и Волгограда восстанавливали утерянное по крупицам.

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