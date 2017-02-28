Проект реконструкции Волгоградского краеведческого музея обойдется в 2 млн

Запрос котировок на право заключения договоров на выполнение работ на прошлой неделе объявил Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области».

Согласно документации, планируется отреставрировать два здания — бывшей Земской управы и бывшего Волжско-Камского банка, расположенным по проспекту имени Ленина № 5а и № 7 соответственно. Оба являются объектами культурного наследия регионального значения — памятниками истории и культуры конца XIX — начала XX веков. Здесь будут отремонтированы и отреставрированы фасад и кровля, в подвалах восстановлена гидроизоляция стен.

Начальная сумма двух контрактов составляет более 2,3 млн рублей. На выполнение работ у подрядчика есть три месяца. За это время он также должен пройти и государственную историко-культурную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что Волгоградский областной краеведческий музей полностью будет перенесен в помещения Царицынской пожарной каланчи, и работа эта должна быть завершена до 9 мая 2018 года. Возможная смена места расположения музея вызвала общественный резонанс. В частности, группа научных сотрудников и специалистов Волгоградского государственного университета, социально-педагогического и технического университетов направила обращение к губернатору сохранить краеведческому музею здания, в которых он располагается на данный момент — по проспекту Ленина 5А и 7 — в качестве базовых, отремонтировать и отреставрировать их с учетом современных требований к помещениям научно-музейных комплексов, а также предусмотреть создание в них помещений «золотой кладовой», реставрационных мастерских и архивохранилища.

В 20-х числах января текущего года перспективы Волгоградского краеведческого музея обсуждались на встрече работников учреждения с представителями научной общественности, образовательных учреждений, регионального комитета по культуре. Тогда директор Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Карева и депутат областной думы Александр Осипов заявили, что полного переезда фондов и экспозиций в здание первой пожарной части не будет. Музей сохранит за собой оба занимаемых им здания на проспекте Ленина, и в них будут проведены ремонтно-реставрационные работы. В бюджете на эти цели заложены 100 млн рублей.