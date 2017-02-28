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04:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Морскую ферму создадут в рамках Свободного порта Владивосток

Инвестиции в проект составят 152,2 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Компания «АВАБИ» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, получив статус резидента Свободного порта Владивосток. Инвестор планирует создать предприятие по выращиванию таких ценных морских гидробионтов как дальневосточный трепанг, анадара и морской ёж. Общий объём инвестиций в проект составит 152,2 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.

Предприятие предлагается разместить в Уссурийском заливе на береговой линии бухты Суходол в Шкотовском районе Приморского края. Резидент построит экспериментальные цеха по выращиванию молоди гидробионтов, цеха по разведению микроводорослей и переработке гидробионтов, научно — исследовательскую лабораторию. Строительство первых объектов начнется весной 2018 года, ввод предприятия в эксплуатацию и начало производства запланированы на вторую половину 2018 года. Инвестор планирует обеспечить 23 рабочих места.

«Наше предприятие, используя благоприятный природный потенциал прибрежной зоны Приморья, ориентировано на выращивание ценных морских гидробионтов с целью пополнения промысловых запасов водных биоресурсов и получения уникальной продукции. Совместно с Институтом Биологии Моря ДВО РАН будут созданы технологии промышленного выращивания гидробионтов. Статус резидента ТОР позволит применить уникальные преференции в части налоговых и таможенных льгот», — говорит директор ООО «АВАБИ» Руслан Знаменский.

Близость основных мировых рынков потребления — Китая, Японии, Кореи и других стран АТР создает для резидента благоприятные условия поставок продукции на экспорт.

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