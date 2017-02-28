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06:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жалоба на аэропорт Иркутска поступила в ФАС из-за высоких требований на оценку имущества

Завышенные условия ограничивают конкуренцию, не соответствуют объему и специфике закупки, уверены заявители.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жалоба на завышение входных требований для участия в аукционе на оценку имущества АО «Международный аэропорт Иркутск» подана «Новосибирской оценочной компанией». По мнению заявителя, организаторы установили завышенные входные требования для участия в тендере, которые не соответствуют объему, специфике закупки и ограничивают конкуренцию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В тексте жалобы отмечается, что условием участия в закупке является необходимость состоять в рэнкинге рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») и иметь выручку более 200 млн рублей, что противоречит требованиям ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и нарушает закон о защите конкуренции.

ООО «Новосибирская Оценочная Компания» просит ФАС признать выставленную АО «Международный аэропорт Иркутск» закупку недействительной, а также обязать организатора устранить заградительные требования для участия в тендере и провести закупку в соответствии с действующем законодательством РФ.

Напомним, АО «Международный аэропорт Иркутск» не заключило контракт с компанией «НЭО Центр» на оценку имущества по причине жалобы, поступившей в Федеральную антимонопольную службу. Рассмотрение жалобы состоится сегодня, 28 февраля, в Управлении ФАС по Иркутской области.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что правительство Приангарья решило провести конкурс инвесторов для аэропорта Иркутска, но ключевым партнером региона остается «Новапорт» Романа Троценко. Стороны хотят создать совместную компанию, которая и выберет оптимальную модель государственно-частного партнерства. Другой претендент на актив — «Базэл Аэро» Олега Дерипаски недоволен таким форматом и считает, что у «Новапорта», выступающего и консультантом и соучредителем проектной компании, возникает конфликт интересов.

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