Жалоба на аэропорт Иркутска поступила в ФАС из-за высоких требований на оценку имущества

Жалоба на завышение входных требований для участия в аукционе на оценку имущества АО «Международный аэропорт Иркутск» подана «Новосибирской оценочной компанией». По мнению заявителя, организаторы установили завышенные входные требования для участия в тендере, которые не соответствуют объему, специфике закупки и ограничивают конкуренцию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В тексте жалобы отмечается, что условием участия в закупке является необходимость состоять в рэнкинге рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») и иметь выручку более 200 млн рублей, что противоречит требованиям ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и нарушает закон о защите конкуренции.

ООО «Новосибирская Оценочная Компания» просит ФАС признать выставленную АО «Международный аэропорт Иркутск» закупку недействительной, а также обязать организатора устранить заградительные требования для участия в тендере и провести закупку в соответствии с действующем законодательством РФ.

Напомним, АО «Международный аэропорт Иркутск» не заключило контракт с компанией «НЭО Центр» на оценку имущества по причине жалобы, поступившей в Федеральную антимонопольную службу. Рассмотрение жалобы состоится сегодня, 28 февраля, в Управлении ФАС по Иркутской области.