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06:07 (мск), источник: Вести Приморье

Врачи поселка Пластун два месяца не видят зарплату

В Приморье с начала 2017 года без заработной платы сидят медики Пластунской районной больницы, за помощью к которым обращаются жители всего Тернейского района.

Проблемы с выплатами наблюдаются в Приморском краевом противотуберкулёзном диспансере, по-прежнему не решены проблемы в Находкинском судоремонтном заводе. Об этом сообщили в региональной Федерации профсоюзов.

«Для медиков Пластунской районной больницы 2017-й начался безрадостно. Январскую и февральскую заработную плату они не получили до сих пор. Тем не менее, доктора продолжают спасать жизни людей. За помощью в поселковую больницу обращаются жители со всего Тернейского района», — отметили в профсоюзе.

В Приморском краевом противотуберкулёзном диспансере с середины 2016 года руководство не перечисляет в профсоюзную организацию удержанные с заработной платы работников профсоюзные взносы.

Задолженность по зарплате перед сотрудниками Находкинского судоремонтного завода на 20 февраля превысила 52,7 миллиона рублей. За октябрь 2016 года восьмерым работникам не выплачено 2 миллиона рублей, за ноябрь 222 работника не получили 7 миллионов рублей, декабрь — 610 человек и почти 26 миллионов рублей. В январе 2017 года более 15 миллионов рублей не получили 723 сотрудника завода. Аванс за февраль в размере 2,4 миллионов рублей не выдан 64 сотрудникам.

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