Новосибирцам предложили самим выбрать дороги для ремонта
Жители Новосибирска в
Жители Новосибирска в
Новосибирцам предложили самим выбрать дороги для ремонта, сообщает
В 2017 году продолжится проект «Выбери дорогу для ремонта», голосование планируется объявить в
«Участвуя в этом ежегодном рейтинге, горожане могут влиять на то, какие участки дорог будут отремонтированы в первую очередь в период
Проект «Выбери дорогу для ремонта» стартовал в Новосибирске в 2015 году. Тогда горожане впервые выбрали около 50 самых проблемных на их взгляд участков
О недостатках дорог можно будет сообщить в муниципальной электронной системе «Мой Новосибирск».