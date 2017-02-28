Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
"Экстренно доставлен в клинику": сын Караченцова сказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
07:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили самим выбрать дороги для ремонта

Жители Новосибирска в июле-августе пройдут голосование по участкам дорог, которые нужно отремонтировать прежде всего, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирцам предложили самим выбрать дороги для ремонта, сообщает пресс-служба мэрии. .

В 2017 году продолжится проект «Выбери дорогу для ремонта», голосование планируется объявить в июле-августе.

«Участвуя в этом ежегодном рейтинге, горожане могут влиять на то, какие участки дорог будут отремонтированы в первую очередь в период дорожно-строительного сезона. 21 участок улично-дорожной сети из оставшихся в списке горожан будет рассмотрен при формировании планов по ремонту дорог в летний период 2017 года», — сообщили в мэрии.

Проект «Выбери дорогу для ремонта» стартовал в Новосибирске в 2015 году. Тогда горожане впервые выбрали около 50 самых проблемных на их взгляд участков улично-дорожной сети. В 2016 году в список вошли 37 объектов. 16 из них, набравшие больше всего отметок, в 2016 году уже отремонтированы.

О недостатках дорог можно будет сообщить в муниципальной электронной системе «Мой Новосибирск».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Определились первые полуфиналисты западной конференции КХЛ
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь