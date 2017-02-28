Новосибирцам предложили самим выбрать дороги для ремонта, сообщает пресс-служба мэрии. .

В 2017 году продолжится проект «Выбери дорогу для ремонта», голосование планируется объявить в июле-августе.

«Участвуя в этом ежегодном рейтинге, горожане могут влиять на то, какие участки дорог будут отремонтированы в первую очередь в период дорожно-строительного сезона. 21 участок улично-дорожной сети из оставшихся в списке горожан будет рассмотрен при формировании планов по ремонту дорог в летний период 2017 года», — сообщили в мэрии.

Проект «Выбери дорогу для ремонта» стартовал в Новосибирске в 2015 году. Тогда горожане впервые выбрали около 50 самых проблемных на их взгляд участков улично-дорожной сети. В 2016 году в список вошли 37 объектов. 16 из них, набравшие больше всего отметок, в 2016 году уже отремонтированы.

О недостатках дорог можно будет сообщить в муниципальной электронной системе «Мой Новосибирск».