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07:06 (мск), источник: RNS

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал антиофшорный закон нереализуемым

Положения закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК, «антиофшорный закон») нереализуемы, уверен бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Мы считаем, что закон должен быть скорректирован, потому что он нереализуем. Администрирование потребует огромных средств и ничего не даст. Предприятия, которые не работают на российском рынке, по закону о КИК, должны регистрироваться. Представьте, металлургические предприятия Алексея Мордашова в США. Он должен по ним предоставлять в череповецкую налоговую инспекцию сотни килограммов отчетов. Понимаете, что с ней там делают. Мы предложили простой выход из ситуации — КИК признавать только те компании, которые 50% и более своей деятельности ведут на территории России. Компании с меньшим объемом деятельности в России — не КИК», — сказал он RNS в кулуарах инвестфорума в Сочи.

Антиофшорный закон обязывает владельцев бизнеса сообщать в налоговую службу о зарубежных активах. Сейчас контролирующим является юридическое или физическое лицо, доля которого в организации составляет более 25%, или лицо доля участия которого составляет более 10%, если доля участия всех лиц признаваемых налоговыми резидентами РФ в этой организации составляет более 50%.

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