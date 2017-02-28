Рыбу из Приморья впервые продали на бирже

22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, были приобретены компанией-нерезидентом на условиях стоимости и фрахта. Покупателем стала компания Golden Еagle Сo. Ltd (Южная Корея), зарегистрированная клиентом «Дальневосточного аукционного рыбного дома» на бирже «Санкт-Петербург».

Уникальность события в том, что впервые в современной России иностранное юридическое лицо приобрело рыбопродукцию российского производства, используя механизм биржевых торгов. Продажа отечественных водных биоресурсов и продуктов их переработки через биржу в РФ стала возможной после внесения в июле 2016 года изменений и дополнений в ФЗ «Об организованных торгах», по которым теперь компаниям-нерезидентам разрешено участвовать в организованных торгах на биржах, обладающих лицензией Банка России.

Необходимость решения проблемы создания эффективной системы сбыта отечественной рыбопродукции, в том числе и на экспорт, обозначена в поручениях президента Путина.

Как сообщалось ранее, в 2014 году в электронной торговой системе АО «Биржа «Санкт-Петербург» стартовал проект по развитию биржевой и аукционной торговли водными биологическими ресурсами и продуктами их переработки. Продавцами выступают рыбопромышленные компании из Камчатского, Приморского и Хабаровского краев и Сахалинской области.

Продажа отечественных ВБР иностранным покупателям через биржу на территории России также дает существенные преимущества российским производителям, усиливая их позиции на мировом рынке торговли рыбой, и способствует планомерной интеграции рынка российских ВБР в рынки стран АТР без ущерба интересам РФ.