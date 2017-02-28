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10:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре построят крытый аквапарк

В Краснодаре построят крытый аквапарк. Соответствующее соглашение было подписано накануне на инвестиционном форуме в Сочи. Стоимость объекта составит около 2,2 миллиарда рублей.

«Мы все знаем судьбу тех двух парков водных развлечений, которые работали в городе. Их главной проблемой была сезонность. Здесь же главная особенность и привлекательность проекта то, что он будет крытым, а значит — круглогодичным. Такой аквапарк, безусловно, будет востребован у жителей и гостей столицы Кубани, положительным образом скажется на развитии туристско-рекреационного комплекса города», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Аквапарк будет располагаться рядом с ТРЦ «OZ Молл». Участок, выделенный под объект, занимает площадь около семи гектаров. В настоящее время ведется проработка проекта. Строительство аквапарка инвестор планирует начать в этом году и запустить его в 2019-м.

Общая площадь объекта составит почти 27 тысяч квадратных метров, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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