В Краснодаре построят крытый аквапарк

«Мы все знаем судьбу тех двух парков водных развлечений, которые работали в городе. Их главной проблемой была сезонность. Здесь же главная особенность и привлекательность проекта то, что он будет крытым, а значит — круглогодичным. Такой аквапарк, безусловно, будет востребован у жителей и гостей столицы Кубани, положительным образом скажется на развитии туристско-рекреационного комплекса города», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Аквапарк будет располагаться рядом с ТРЦ «OZ Молл». Участок, выделенный под объект, занимает площадь около семи гектаров. В настоящее время ведется проработка проекта. Строительство аквапарка инвестор планирует начать в этом году и запустить его в 2019-м.