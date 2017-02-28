Крымские власти заключили соглашения на 11 млрд рублей

За первый день работы Российского инвестиционного форума в Сочи крымские власти успели подписать соглашения на реализацию инвестпроектов на 11 млрд рублей, рассказал Глава РК Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«Мы сегодня подписали соглашения на сумму около 11 млрд рублей. Для Крыма площадка форума интересная и потенциально нужная, которая позволяет установить новые контакты и презентовать свой инвестиционный потенциал», — сказал Аксенов.

Он сделал акцент на том, что в рамках межрегионального сотрудничества были укреплены отношения пустем подписания соглашения с губернаторами Нижегородской и Тамбовской областей.

«Тамбовская область является одной из передовых в России по выращиванию и переработке сельхозпродукции. Кроме того, мы уже в принципе договорились, что создадим и в сфере туризма рабочую группу, изучим возможность, как сгенерировать турпотоки, в том числе и крымчан. В центральных областях РФ есть что посмотреть, поверьте», — отметил Аксенов.

Что касается Нижегородской области, то согласно словам главы Крыма, была подписана программа действий.