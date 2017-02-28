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08:17 (мск), источник: PROUFU.ru

«Роснефть» увеличила свою долю акций «Башнефти» до 69,3%

Компания «Роснефть», ставшая обладателем 50% акций «Башнефти» в октябре прошлого года, увеличила пакет до 69,3%.

Источник: Reuters

Как передает «Интерфакс», это произошло после выкупа у миноритариев 9% акций в рамках обязательной оферты.

О покупке «Роснефть» объявила практически сразу после приобретения госпакета «Башнефти». Сейчас миноритариям принадлежит 28,5% акций, 25% владеет Башкирия. Власти республики пока о намерениях продать свою долю нефтяной компании не заявляли.

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