«Роснефть» увеличила свою долю акций «Башнефти» до 69,3%

Как передает «Интерфакс», это произошло после выкупа у миноритариев 9% акций в рамках обязательной оферты.

О покупке «Роснефть» объявила практически сразу после приобретения госпакета «Башнефти». Сейчас миноритариям принадлежит 28,5% акций, 25% владеет Башкирия. Власти республики пока о намерениях продать свою долю нефтяной компании не заявляли.