«Роснефть» увеличила свою долю акций «Башнефти» до 69,3%
Компания «Роснефть», ставшая обладателем 50% акций «Башнефти» в октябре прошлого года, увеличила пакет до 69,3%.
Компания «Роснефть», ставшая обладателем 50% акций «Башнефти» в октябре прошлого года, увеличила пакет до 69,3%.
Как передает «Интерфакс», это произошло после выкупа у миноритариев 9% акций в рамках обязательной оферты.
О покупке «Роснефть» объявила практически сразу после приобретения госпакета «Башнефти». Сейчас миноритариям принадлежит 28,5% акций, 25% владеет Башкирия. Власти республики пока о намерениях продать свою долю нефтяной компании не заявляли.