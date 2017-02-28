В Екатеринбурге с осени введут повременную оплату проезда

Опробовать нововведения проезда жители города смогут уже этой осенью. В полном объеме 45-минутная оплата проезда заработает после введения новой схемы маршрутов общественного транспорта в 2019 году. Нововведения будут работать наравне с «Е-картой» и оплатой проезда наличными.

«Это будет билет на 45 минут с возможностью пересадки на любой вид транспорта», — пояснил Прядеин.

Представитель горадминистрации отметил, что стоимость такого билета еще просчитывается, а интервал в 45 минут установлен из среднего времени поездки — 38 минут и времени, необходимого на пересадку.

По словам чиновника, повременная система оплаты проезда является частью транспортной реформы.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», внедрение новой маршрутной сети было перенесено на 2019 год, первоначально ее планировалось ввести с 1 июля 2017 года. Транспортная реформа предусматривает ликвидацию более сотни дублирующих друг друга маршрутов.