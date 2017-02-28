Коммунальщиков обязали очистить крыши домов от снега до 10 марта

Вода с потолка бежит третьи сутки. Сегодня это уже тонкий ручеек. А в первые часы лил водопад. Старая кровля рухнула под тяжестью снега. Проломило перекрытия. Лопнула система отопления. В этом доме она проходит по чердаку. Вся вода хлынула в квартиры. Зияющую дыру в крыше уже залатали. Управляющей компании предстоит также возместить ущерб собственникам жилья.

Алексей Марченко, директор управляющей компании «Регион»: «Будем решать вопрос полюбовно, либо компенсировать деньгами, либо сами будем делать ремонт».

Не избежать Управляющей компании, скорее всего, и штрафа. По нормативам коммунальщики обязаны снимать с крыши снежную шапку в 30 см. На этом доме в момент обрушения она был в пять раз выше. Для кровли, которую за 65 лет ни разу капитально не ремонтировали, вес оказался критическим.

Сергей Елисеев, заместитель начальника департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска: «На основании этого несчастного случая сейчас проводится комплексная проверка всех кровель на момент обрушения, где еще не успели сбросить, в соответствии с графиком до 10 марта все кровли в городе Новосибирске, все скатные кровли должны быть очищены».

Пока же приходится рисковать. И пешеходам, и автомобилистам. Нет гарантии безопасности даже напротив департамента ЖКХ. На эту машину льдина прилетела прямо при нас. Водитель прибежал на сработавшую сигнализацию. Вмятина небольшая, но затрат не избежать. Предупреждающие надписи на зданиях — актуальны, как никогда. Опасные сосульки в это время года растут не по дням, а по часам.

Татьяна Целищева, корреспондент: «Что вы видите в этой фигуре? В соцсети даже развернулась своего рода игра. Большинство интернет-пользователей разглядели в этой нерукотворной ледяной скульптуре ящерицу, которая ползет по балкону. Самое опасное, что сорваться и упасть она может внезапно и без предупреждения».

Предельно допустимых размеров для сосулек не существует. Сбивать их необходимо через 12 часов после появления. Проехавшись по городу, мы убедились, этим требованием некоторые управляющие компании тоже пренебрегают.