Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Как одевать ребенка весной: советы мам
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
08:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Коммунальщиков обязали очистить крыши домов от снега до 10 марта

Сегодня в мэрии назвали дату, до которой коммунальщики обязаны очистить крыши домов от снега. 10 марта. Нечищеная кровля уже стала причиной ЧП в эти выходные. Последствия устраняют до сих пор.

Вода с потолка бежит третьи сутки. Сегодня это уже тонкий ручеек. А в первые часы лил водопад. Старая кровля рухнула под тяжестью снега. Проломило перекрытия. Лопнула система отопления. В этом доме она проходит по чердаку. Вся вода хлынула в квартиры. Зияющую дыру в крыше уже залатали. Управляющей компании предстоит также возместить ущерб собственникам жилья.

Алексей Марченко, директор управляющей компании «Регион»: «Будем решать вопрос полюбовно, либо компенсировать деньгами, либо сами будем делать ремонт».

Не избежать Управляющей компании, скорее всего, и штрафа. По нормативам коммунальщики обязаны снимать с крыши снежную шапку в 30 см. На этом доме в момент обрушения она был в пять раз выше. Для кровли, которую за 65 лет ни разу капитально не ремонтировали, вес оказался критическим.

Сергей Елисеев, заместитель начальника департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска: «На основании этого несчастного случая сейчас проводится комплексная проверка всех кровель на момент обрушения, где еще не успели сбросить, в соответствии с графиком до 10 марта все кровли в городе Новосибирске, все скатные кровли должны быть очищены».

Пока же приходится рисковать. И пешеходам, и автомобилистам. Нет гарантии безопасности даже напротив департамента ЖКХ. На эту машину льдина прилетела прямо при нас. Водитель прибежал на сработавшую сигнализацию. Вмятина небольшая, но затрат не избежать. Предупреждающие надписи на зданиях — актуальны, как никогда. Опасные сосульки в это время года растут не по дням, а по часам.

Татьяна Целищева, корреспондент: «Что вы видите в этой фигуре? В соцсети даже развернулась своего рода игра. Большинство интернет-пользователей разглядели в этой нерукотворной ледяной скульптуре ящерицу, которая ползет по балкону. Самое опасное, что сорваться и упасть она может внезапно и без предупреждения».

Предельно допустимых размеров для сосулек не существует. Сбивать их необходимо через 12 часов после появления. Проехавшись по городу, мы убедились, этим требованием некоторые управляющие компании тоже пренебрегают.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь