Двораковский закупит еще три машины для омских дорог
По решению мэра Омска Вячеслава Двораковсокго из городского бюджета выделят еще 10,5 млн рублей.
По решению мэра Омска Вячеслава Двораковсокго из городского бюджета выделят еще 10,5 млн рублей.
Деньги пойдут на покупку трех машин для
«Объявлен открытый аукцион на покупку трех специальных машин для проведения
Согласно условиям аукциона, каждая машина должна быть оснащена дизельным двигателем, иметь не менее двух отсеков для размещения щебня общим объемом не менее 4,8 кубических метров. Размер бака для битумной эмульсии должен составлять 1 100 литров или более. Гарантийный срок работы машины — 12 месяцев или 800 моточасов.
Ранее мэрия Омска купила за 5