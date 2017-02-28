Двораковский закупит еще три машины для омских дорог

Деньги пойдут на покупку трех машин для аварийно-восстановительного ремонта дорог. Технику передадут на баланс «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» планирует приобрести три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог.

«Объявлен открытый аукцион на покупку трех специальных машин для проведения аварийно-восстановительного ремонта автомобильных дорог. Техника предназначена для муниципального бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”. На эти цели по решению мэра Омска Вячеслава Двораковского выделено более 10,5 миллионов рублей», — сообщили «СуперОмску» в пресс-службе мэрии Омска.

Согласно условиям аукциона, каждая машина должна быть оснащена дизельным двигателем, иметь не менее двух отсеков для размещения щебня общим объемом не менее 4,8 кубических метров. Размер бака для битумной эмульсии должен составлять 1 100 литров или более. Гарантийный срок работы машины — 12 месяцев или 800 моточасов.