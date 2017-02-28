Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
08:30 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский закупит еще три машины для омских дорог

По решению мэра Омска Вячеслава Двораковсокго из городского бюджета выделят еще 10,5 млн рублей.

Деньги пойдут на покупку трех машин для аварийно-восстановительного ремонта дорог. Технику передадут на баланс «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» планирует приобрести три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог.

«Объявлен открытый аукцион на покупку трех специальных машин для проведения аварийно-восстановительного ремонта автомобильных дорог. Техника предназначена для муниципального бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”. На эти цели по решению мэра Омска Вячеслава Двораковского выделено более 10,5 миллионов рублей», — сообщили «СуперОмску» в пресс-службе мэрии Омска.

Согласно условиям аукциона, каждая машина должна быть оснащена дизельным двигателем, иметь не менее двух отсеков для размещения щебня общим объемом не менее 4,8 кубических метров. Размер бака для битумной эмульсии должен составлять 1 100 литров или более. Гарантийный срок работы машины — 12 месяцев или 800 моточасов.

Ранее мэрия Омска купила за 5 подметально-уборочных машин за 26, 6 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь