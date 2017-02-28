Красноярский край уступил Приморью по популярности экотуризма
Регион оказался на втором месте.
Регион оказался на втором месте.
Красноярский край оказался на втором месте в рейтинге по популярности экотуризма. Регион уступил Приморскому краю, но обошел Московскую область. Такие данные предоставил телеканал «360» со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru.
Так, в Красноярском крае действуют семь природных заповедников: Большой Арктический,
В первую тройку также вошли Тебердинский (Карачаево-Черкесия) и Кавказский (Адыгея,