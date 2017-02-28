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08:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край уступил Приморью по популярности экотуризма

Регион оказался на втором месте.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край оказался на втором месте в рейтинге по популярности экотуризма. Регион уступил Приморскому краю, но обошел Московскую область. Такие данные предоставил телеканал «360» со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Так, в Красноярском крае действуют семь природных заповедников: Большой Арктический, Саяно-Шушенский, Путоранский природный, «Столбы», Таймырский, Тунгусский и Центрально-Сибирский. Согласно исследованиям агентства «ТурСтат», «Столбы» возглавили топ-10 природных биосферных заповедников России, популярных у туристов.

В первую тройку также вошли Тебердинский (Карачаево-Черкесия) и Кавказский (Адыгея, Карачаево-Черкесия и Краснодарский край). Согласно официальным данным заповедника, в 2016 году «Столбы» посетили 328 тыс. туристов, а Тебердинский — около 300 тыс. человек.

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