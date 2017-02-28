Красноярский край уступил Приморью по популярности экотуризма

Красноярский край оказался на втором месте в рейтинге по популярности экотуризма. Регион уступил Приморскому краю, но обошел Московскую область. Такие данные предоставил телеканал «360» со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

Так, в Красноярском крае действуют семь природных заповедников: Большой Арктический, Саяно-Шушенский, Путоранский природный, «Столбы», Таймырский, Тунгусский и Центрально-Сибирский. Согласно исследованиям агентства «ТурСтат», «Столбы» возглавили топ-10 природных биосферных заповедников России, популярных у туристов.