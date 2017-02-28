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09:00 (мск), источник: PROUFU.ru

Контракт по строительству «Восточного выезда» из Уфы подписан

Президент-председатель правления Банк ВТБ, в который входит «Башкирская концессионная компания», Андрей Костин и премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе, сообщает пресс-служба главы региона.

Концессионер обязан завершить строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого еще в 1992 году и завершенного лишь на 40%; строительство моста, длиной 2,5 км; автомобильной дороги протяжённостью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 «Урал»; пунктов взимания платы, а также создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия.

Общая стоимость проекта — 2,35 млрд рублей. По плану, транспортный коридор должен соединить федеральные трассы М5 и М7 через башкирскую столицу. Общая протяженность объекта составит 16 километров.10 тысяч автомобилей- таков предполагаемый поток в день.

Проезд по туннелю рассчитывают сделать платным и таким образом вернуть бюджетные затраты на строительство. Еще один источник финансирования — сборы системы «Платон». Кроме «Восточного выезда», в Уфе существуют другие бесплатные выезды.

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