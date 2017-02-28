Контракт по строительству «Восточного выезда» из Уфы подписан

Концессионер обязан завершить строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого еще в 1992 году и завершенного лишь на 40%; строительство моста, длиной 2,5 км; автомобильной дороги протяжённостью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 «Урал»; пунктов взимания платы, а также создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия.

Общая стоимость проекта — 2,35 млрд рублей. По плану, транспортный коридор должен соединить федеральные трассы М5 и М7 через башкирскую столицу. Общая протяженность объекта составит 16 километров.10 тысяч автомобилей- таков предполагаемый поток в день.

Проезд по туннелю рассчитывают сделать платным и таким образом вернуть бюджетные затраты на строительство. Еще один источник финансирования — сборы системы «Платон». Кроме «Восточного выезда», в Уфе существуют другие бесплатные выезды.