В новом терминале аэропорта «Емельяново» начался монтаж лифтов

Строители нового терминала аэропорта «Емельяново» приступили к монтажу лифтов и внутренней отделке помещений. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, площадь нового пассажирского терминала составит более 50 тыс. кв. метров. Уже начата внутренняя отделка терминала и установка технологического оборудования: лифтов и эскалаторов. Во втором квартале 2017 года начнется сборка системы обработки и сортировки багажа.

Активно ведутся работы по монтажу металлоконструкций посадочных галерей, к которым будут присоединены телескопические трапы. Продолжается устройство аванперрона и привокзальной территории. По данным «Емельяново», терминал готов на 60%.

Добавим, проект реализуется в два этапа. Сначала будет построен новый терминал, реконструирован аванперрон и благоустроена территория. Второй этап начнется после Универсиады: запланированы возведение многоярусной парковки, реконструкция терминала внутренних вылетов и установка вантовых конструкций.