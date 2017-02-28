Работа аэропорта «Диксон» временно приостановлена

Аэропорт «Диксон» на севере Красноярского края ищет внешних инвесторов для продолжения своей работы. Сейчас деятельность воздушной гавани временно приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы Таймыра Владимира Шишова.

«Существующее положение дел с аэропортом «Диксон» не может гарантировать регулярное транспортное сообщение с поселением воздушным транспортом, которое для Диксона является практически безальтернативным. И поэтому выход из создавшейся ситуации может быть найден в привлечения внешнего инвестора на условиях концессии, по аналогии с аэропортом «Хатанга», — сказал Шишов.

Работа «Диксона» приостановлена из-за несоответствия инфраструктуры федеральным правилам. Еженедельные перевозки пассажиров по маршруту «Норильск — Диксон — Норильск» осуществляет компания «КрасАвиа» на основании разовых разрешений.

Сейчас аэропорт находится в федеральной собственности. Ранее сообщалось, что имущественный комплекс «Диксона» предложено закрепить на праве оперативного управления за предприятием «Аэропорты Красноярья» в качестве филиала. Росавиация уже направила необходимый пакет документов в адрес министерства транспорта РФ. Решение о закреплении должно быть принято до 1 июля 2017 года.