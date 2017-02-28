Стадион «Волгоград Арена» готов на 40 процентов

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областной Думы, основной вывод — работы на объектах Чемпионата мира по футболу ведутся согласно утвержденному графику и в целом будут завершены к началу 2018 года.

С информацией об исполнении программы подготовки к масштабному спортивному мероприятию народным избранникам доложил председатель профильного комитета областной администрации Аркадий Грушко. Всего запланировано 65 мероприятий. Из наиболее важных объектов в полном объёме завершены: строительство двух больших гостиниц, вертолетной площадки, терминала международных авиалиний.

К экватору подходит возведение крупнейшего сооружения программы — футбольного стадиона «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских мест. Окончены основные монолитные работы, монтаж колонн компрессионного кольца, наружных лестниц и подпорных стенок. Монтируются конструкции фасада, кровли, входных групп, инженерные коммуникации. На объекте работает 1300 человек и 75 единиц техники.

По условиям FIFA, необходимо наличие трех тренировочных площадок. Они будут созданы путём реконструкции стадионов «Зенит», ВГАФК и «Олимпия». Гостиницы, санатории, базы отдыха Волгограда, близлежащих городов и районов готовятся разместить более 23 тысяч приехавших на чемпионат участников соревнований и туристов.

Масштабному обновлению подвергнется транспортная инфраструктура. После реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропорта сможет принимать дальнемагистральные воздушные суда типа Боинг-767. Пассажиропоток аэровокзала увеличится до 1530 человек в час.

Для обеспечения безопасности и комфорта передвижения гостей проводится реконструкция шоссе Авиаторов протяженностью более 10 километров, строится 0-я Продольная магистраль (3,7 км). Всего в рамках программы подготовки к ЧМ-2018 запланирован ремонт десяти ключевых дорог. Работы на четырех трассах уже выполнены.

На Центральной набережной Волгограда разместится площадка для проведения фестиваля болельщиков (фан-зона), полностью оборудованная для просмотра футбольных трансляций и готовая принять 30 тысяч зрителей.

К ЧМ-2018 в Волгограде также будет сооружено четыре крупных объекта водоснабжения, водоотведения, водоочистки и электроснабжения. В соответствие с современными требованиями будет приведена «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25». Кроме того, запланирован капитальный ремонт 103 фасадов многоквартирных домов и благоустройство придорожных территорий. В ходе чемпионата будут задействованы 3300 волонтёров, подготовка которых уже началась.

В ходе заседания комиссии председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов призвал активней информировать жителей о тех масштабных преобразованиях, которые происходят в нашем регионе накануне главного спортивного события 2018 года. Следующее заседание своей комиссии парламентарии предложили провести на территории строящегося стадиона «Волгоград Арена».

Напомним, что в декабре 2016 года, в ходе рабочей поездки в волгоградский регион заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко, были осмотрены ключевые объекты подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу. Виталий Мутко выразил удовлетворение тем, как руководство области во главе с губернатором Андреем Бочаровым решает поставленные задачи.