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11:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Акционерное общество и его директора оштрафовали в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре прокуратура провела проверку акционерного общества «Многовершинное».

Выяснилось, что при увольнении работникам причитающиеся суммы были выплачены несвоевременно. Один из сотрудников получал деньги посредством четырех выплат в течение двух месяцев, другой — двумя на протяжении месяца. Компенсации за задержку выплат начислены не были.

За допущенные нарушения АО «Многовершинное» и его директора оштрафовали на 80 тысяч рублей. Работники получили компенсации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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