Акционерное общество и его директора оштрафовали в Хабаровском крае

Выяснилось, что при увольнении работникам причитающиеся суммы были выплачены несвоевременно. Один из сотрудников получал деньги посредством четырех выплат в течение двух месяцев, другой — двумя на протяжении месяца. Компенсации за задержку выплат начислены не были.

За допущенные нарушения АО «Многовершинное» и его директора оштрафовали на 80 тысяч рублей. Работники получили компенсации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.