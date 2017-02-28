В Омской области увеличились объемы мяса и молока
Повысить эффективность работы животноводческих хозяйств поможет оперативная бригада регионального Минсельхозпрода.
Повысить эффективность работы животноводческих хозяйств поможет оперативная бригада регионального Минсельхозпрода.
2017 год объявлен губернатором Омской области Виктором Назаровым годом животноводства. По мнению Максима Чекусова, министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, руководители хозяйств должны стремиться к повышению полезной отдачи в этой сфере, сделать труд животноводов
Как показали итоги января, производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 109,3%, производство яиц — 105,9% в сравнении с прошлым годом. В сельскохозяйственных организациях и
Производство молока в сутки составляет 870 тонн, что больше на 20 тонн или 2,3% прошлогоднего уровня.
Министр Чекусов считает молочное производство прибыльным и приносящим прибыль. Как сообщают в
Специальная комиссия уже подготовила список 40 организаций и