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09:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области увеличились объемы мяса и молока

Повысить эффективность работы животноводческих хозяйств поможет оперативная бригада регионального Минсельхозпрода.

2017 год объявлен губернатором Омской области Виктором Назаровым годом животноводства. По мнению Максима Чекусова, министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, руководители хозяйств должны стремиться к повышению полезной отдачи в этой сфере, сделать труд животноводов по-настоящему привлекательным, почетным и приносящим достойную зарплату.

Как показали итоги января, производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 109,3%, производство яиц — 105,9% в сравнении с прошлым годом. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона производство молока увеличилось на 400 тонн или 1,6%.

Производство молока в сутки составляет 870 тонн, что больше на 20 тонн или 2,3% прошлогоднего уровня.

Министр Чекусов считает молочное производство прибыльным и приносящим прибыль. Как сообщают в пресс-службе правительства Омской области, из специалистов регионального Минсельхозпрода, Главного управления ветеринарии, Омскплема и омских ученых создана оперативная группа. С 1 марта комиссия будет посещать хозяйства, анализировать ситуацию и давать рекомендации для повышения эффективности работы.

Специальная комиссия уже подготовила список 40 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, нуждающихся в методической помощи и предоставлении технологических услуг.

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