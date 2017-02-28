Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Опрос показал число желающих проголосовать за Навального
Звезды 80-х: что произошло с легендами сцены
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Ломают мосты, не влезают в туннели»: СМИ о танках США в Польше
Крымские татары не хотят на Украину: Все меняется
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
11:43 (мск), источник: Известия.Ру

Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточки

Каким образом будет осуществляться продовольственная помощь в РФ и как подобные программы функционируют за рубежом.

Источник: РИА "Новости"

Минпромторг впервые предложил идею выпуска продовольственных карточек для малоимущих граждан еще в феврале 2015-го, однако реализацию программы несколько раз откладывали. Вновь об этой инициативе заговорили совсем недавно, когда глава ведомства Денис Мантуров пообещал воплотить план уже в этом году.

Каким образом будет осуществляться продовольственная помощь, каких граждан можно считать малоимущими и как подобные программы функционируют за рубежом, разбирались «Известия».

Мясо и никакого алкоголя

Программа предусматривает ряд строгих ограничений. Электронная карта распространяется исключительно на продукты отечественного производства, особенно на скоропортящуюся еду. С помощью льгот можно будет приобрести мясо, хлеб, картофель, свежие фрукты, сахар, питьевую воду, растительное масло, рыбу и молоко. Алкоголь, сигареты и другие вредные для здоровья продукты оплачивать картой нельзя.

На кого рассчитана программа

Читайте также
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам

Карточки будут доступны малоимущим гражданам. В эту категорию входят россияне, средний доход которых не превышает прожиточного минимума. Сумма отличается в зависимости от региона: в Москве, например, она составляет 10 965 рублей. Однако для получения льгот необходимо в числе прочего доказать, что в сложном материальном положении вы оказались из-за внешних обстоятельств.

Только в прошлом году число россиян, живущих за чертой бедности, превышало 22 млн. При этом в список вошли только россияне, подававшие соответствующие бумаги в местное отделение Министерства соцзащиты, поэтому общая цифра может быть значительно выше.

Определить, считается ли семья малоимущей, можно следующим образом. Изначально высчитывается общий семейный доход, полученный за предыдущие три месяца. Учитываются при этом не только заработные платы, но и пенсии, стипендии и другие типы выплат. Затем этот показатель делят сначала на три, а после на количество всех членов семьи.

Если средний доход оказывается ниже прожиточного минимума, то граждане вправе претендовать на продовольственную карту и другие льготы, предоставляемые социально незащищенным слоям населения

Система баллов

Каждый месяц на карту будут зачислять баллы на сумму приблизительно 1400 рублей. Использовать их можно во всех магазинах, участвующих в программе, а с 2018 года ими можно будет расплачиваться в столовых и кафе. Баллы нельзя обналичивать и копить: если их не использовать до установленного срока, они сгорят. А вот пополнять карты Минпромторг позволяет. Более того, 30−50% внесенной суммы гражданин сможет получить в качестве государственного бонуса.

Продуктовые карточки за рубежом

Кубинская продовольственная книжка (La libreta) | Источник: Reuters
В отличие от талонной системы СССР, распространявшейся на дефицитные товары народного потребления, современные продуктовые карты призваны не только помочь малоимущим гражданам, но и поспособствовать процессу импортозамещения

Подобная практика применяется во всем мире, и существует она довольно давно.

В США такие льготы доступны гражданам на протяжении более 50 лет. Ежемесячно гражданам страны, имеющим низкие доходы, выдают талоны на сумму $126, которые они вольны тратить на любые необходимые им продукты. Только в 2016 году в программе участвовало более 44 млн человек.

На территории Кубы льготные карточки на еду действуют около полувека. Благодаря продовольственным субсидиям, на которые правительство тратит свыше $1 млрд в год, жители страны платят всего 12% от реальной стоимости продуктов питания. Однако не всем кубинцам эта программа нравится, поэтому карточки предлагают постепенно заменять пособиями. Данную инициативу уже воплощают в жизнь, и теперь в список льготных товаров больше не входят сигареты, мыло и зубная паста.

Продуктовыми карточками могут расплачиваться и жители Великобритании. После Второй мировой войны в стране ощущалась нехватка продовольствия: смягчить эту проблему как раз и должны были талоны. Распространялись они не только на продукты, но и на одежду, бензин и другие товары. Программу закрыли в 1954-м, и вот спустя почти 60 лет правительство Британии вернуло продуктовые карты для бедных граждан, заменив ими денежные выплаты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам
МИД РФ заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобряет отмену статьи за нарушения на митингах
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь