Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве «Делси-С»

Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения иск о банкротстве компании «Делси-С», которая занимается рыбопереработкой. Заседание арбитража перенесено на 24 марта.

Заявителем по делу выступает Сбербанк. Истец требует признать компанию банкротом, взыскать с нее 257 млн рублей и назначить временного управляющего. Иск находится в делопроизводстве арбитража с 20 февраля.

Напомним, о банкротстве «Делси-С» стало известно в ноябре прошлого года. По данным газеты «Коммерсантъ», владельцы завода Евгений и Ирина Михайлюковы не выполнили кредитные обязательства за 2008 и 2014 годы. Впоследствии заявители отозвали свой иск, однако затем подали новый с другими требованиями.