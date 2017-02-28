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11:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд перенес рассмотрение дела о банкротстве «Делси-С»

Заседание суда состоится в марте.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения иск о банкротстве компании «Делси-С», которая занимается рыбопереработкой. Заседание арбитража перенесено на 24 марта.

Заявителем по делу выступает Сбербанк. Истец требует признать компанию банкротом, взыскать с нее 257 млн рублей и назначить временного управляющего. Иск находится в делопроизводстве арбитража с 20 февраля.

Напомним, о банкротстве «Делси-С» стало известно в ноябре прошлого года. По данным газеты «Коммерсантъ», владельцы завода Евгений и Ирина Михайлюковы не выполнили кредитные обязательства за 2008 и 2014 годы. Впоследствии заявители отозвали свой иск, однако затем подали новый с другими требованиями.

По словам экспертов, признание «Делси-С» банкротом может отрицательно сказаться на рыбоперерабатывающей отрасли края. Красноярск рыбной продукцией обеспечивали только два завода — «Делси-С» и минусинский рыбозавод «Морис», который в 2013 году признали банкротом из-за кредитной задолженности в 238 млн рублей.

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