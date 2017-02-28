Комсомольск-на-Амуре ждет масштабная коммунальная модернизация
В городе Юности презентовали проекты строительства коммунальных объектов.
В городе Юности презентовали проекты строительства коммунальных объектов.
В ближайшее время в
Проекты строительства и модернизации коммунальных объектов сегодня презентовали в городе Юности. Работы будут реализованы в рамках комплексного плана развития города. В 2017 года планируется выполнить два из шести этапов реконструкции и развития водопроводной сети
Реконструкцию городских очистных сооружений. Построенных еще в 1979 году, планируется провести в 2017 — 2018 годах. Это позволит обеспечить сброс в Амур сточных вод, соответствующих нормативам природоохранного законодательства, а также увеличит возможности подключения к очистным сооружениям новых построенных объектов.
ИА REGNUM сообщало, что в развитие