Комсомольск-на-Амуре ждет масштабная коммунальная модернизация

В ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре начнется строительство и реконструкция важнейших объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется реконструировать канализационные сети и модернизировать систему водоснабжения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проекты строительства и модернизации коммунальных объектов сегодня презентовали в городе Юности. Работы будут реализованы в рамках комплексного плана развития города. В 2017 года планируется выполнить два из шести этапов реконструкции и развития водопроводной сети Комсомольска-на-Амуре, стоимость работ, по подсчетам специалистов — более 62 миллионов рублей. Финансируется проект из краевого и федерального бюджетов.

Реконструкцию городских очистных сооружений. Построенных еще в 1979 году, планируется провести в 2017 — 2018 годах. Это позволит обеспечить сброс в Амур сточных вод, соответствующих нормативам природоохранного законодательства, а также увеличит возможности подключения к очистным сооружениям новых построенных объектов.