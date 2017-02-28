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11:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Комсомольск-на-Амуре ждет масштабная коммунальная модернизация

В городе Юности презентовали проекты строительства коммунальных объектов.

Источник: Reuters

В ближайшее время в Комсомольске-на-Амуре начнется строительство и реконструкция важнейших объектов коммунальной инфраструктуры. Планируется реконструировать канализационные сети и модернизировать систему водоснабжения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проекты строительства и модернизации коммунальных объектов сегодня презентовали в городе Юности. Работы будут реализованы в рамках комплексного плана развития города. В 2017 года планируется выполнить два из шести этапов реконструкции и развития водопроводной сети Комсомольска-на-Амуре, стоимость работ, по подсчетам специалистов — более 62 миллионов рублей. Финансируется проект из краевого и федерального бюджетов.

Реконструкцию городских очистных сооружений. Построенных еще в 1979 году, планируется провести в 2017 — 2018 годах. Это позволит обеспечить сброс в Амур сточных вод, соответствующих нормативам природоохранного законодательства, а также увеличит возможности подключения к очистным сооружениям новых построенных объектов.

ИА REGNUM сообщало, что в развитие Комсомольска-на-Амуре в ближайшие годы планируется вложить более 60 миллиардов рублей. Комплексный план развития города рассчитан до 2025 года.

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