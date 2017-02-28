Уральцев накормят своими огурцами и помидорами

ГК «Ренова» планирует заняться выращиванием тепличных овощей в Свердловской области. Соответствующий меморандум председатель совета директоров группы компаний Виктор Вексельберг и губернатор Евгений Куйвашев подписали 27 февраля 2017 года на инвестфоруме в Сочи, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики главы региона.

Теплицы займут максимум 10 гектаров, основные площади уйдут под огурцы и помидоры.

Проект начнут воплощать в ближайшее время, используя механизмы частно-государственного партнерства. Ожидается, что региональные власти помогут производителю с выбором площадки, инфраструктурой и выстраиванием схемы сбыта.

«Мы подустали от того, что едим какие угодно овощи, когда сегодня есть возможность выращивать их у нас, сорвать с грядки и положить их на стол уральцам», — отметил В. Вексельберг. Он добавил, что аналогичные соглашения ГК «Ренова» заключила с Пермским краем, Республикой Коми и другими регионами.