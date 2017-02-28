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09:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинск и Казань свяжет новый поезд

Первый рейс запланирован на 20 апреля.

Жители Челябинска смогут добраться до Казани на поезде, который начинает курсировать с 20 апреля, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Из столицы Южного Урала поезд № 79/80 Челябинск — Казань — Москва будет отправляться через день по четным числам в 19:05, прибытие на станцию Казань восточная пассажирская в 16:08, отправление в 16:13. Прибытие на Казанский вокзал столицы в 4:57. Из Москвы поезд будет отправляться по четным числам начиная с 22 апреля в 18:50. Остановка в Казани на следующие сутки 7:39 — 7:44. Прибытие в Челябинск в 5:48. Время указано московское.

Поездка от Челябинска до Казани займёт 21 час 3 минуты, обратно — 22 часа 4 минуты.

Поезд будет следовать через Арагяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Аргыз, Муром. В составе 10 вагонов: 3 купейных, 6 плацкартных и один с местами для сидения.

Стоимость билетов на новый поезд до 26 апреля (включительно) до Казани составит 1 361 рубль в плацкартном вагоне и 1 068 рублей в сидячем вагоне. Цена билета в купе зависит от даты отправления (чем ближе дата отправления, тем дороже билет), и начинается от 3 400 рублей.

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