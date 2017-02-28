Отходы пытались продать приморцам коммерсанты под видом рыбы

При этом рыбу коммерсанты собирались продавать покупателям под видом свежемороженой.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, крупную партию мороженой кеты с нерестовыми изменениями инспекторы обнаружили во время проверки одного из рыбоперерабатывающих предприятий на юге Приморья. Вся рыба была упакована в промаркированные мешки, на продукцию были представлены удостоверения качества и безопасности.

«Все документы и маркировка были в порядке, рыба была готова к поступлению в реализацию. Но проверив входящие ветеринарные сопроводительные документы, инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что вся нерестовая кета поступила на предприятие как «Отходы рыбные лососевых пород для утилизации», — говорится в сообщении ведомства.

Обнаруженная кета поставлялась на утилизацию с ряда лососевых рыбоводных заводов Хасанского района Приморья. Поэтому вся продукция хранилась как отходы, без соблюдения ветеринарных и санитарных требований. Скорее всего 23 тонны кеты представляют угрозу для здоровья людей.

Вся продукция исключена из оборота, сейчас по данному факту проводится административное разбирательство.

По словам и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрия Здановича, в дальнейшем, с введением на территории России с 2018 года оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и электронной прослеживаемости каждой партии поднадзорной госветконтролю пищевой продукции, такие случаи должны стать невозможны.