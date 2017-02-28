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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Бизнесмены и политики из Бахрейна планируют посетить Ялтинский форум

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Делегация бизнесменов и политиков из Бахрейна планирует посетить Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который пройдет в апреле этого года, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что возможное участие в ЯМЭФ обсуждалось в Бахрейне на межправительственной комиссии под председательством министров промышленности Бахрейна и России.

«Впервые в протокол были включены три абзаца, которые касаются Крыма и Ялтинского международного экономического форума. Это возможность проведения на форуме презентации фестиваля “Это Бахрейн”: было предложено рассказать о нем на ЯМЭФ, чтобы в последующем мы могли предоставить фестивалю площадку на полуострове», — приводит слова Мурадова пресс-служба Ялтинского форума.

Кроме того, в протокол был включен абзац о готовности Крыма реализовать несколько инвестиционных проектов с бахрейнскими предпринимателями.

«Мы можем с высокой долей уверенности говорить об участии в ЯМЭФ представителей Бахрейна. Шаг за шагом Крым закрепляется в международном сознании как неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал Мурадов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума были подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.

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