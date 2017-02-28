В Красноярске из оборота изъяли 100 тонн сельди из Хабаровского края

Специалистами Управления Россельхознадзора во время проверки на железнодорожном транспорте приостановили в оборот 100 тонн сельди мороженой. Продукция была привезена в двух вагонах-термосах из Хабаровского края с нарушениями требований законодательства.

В соответствии с ветеринарными требованиями, мороженая рыба должна храниться и перевозиться при температуре не выше минус 18 С0. Однако владелец нарушил правила. Во время проверки температуры в толще рыбы составила минус 12,7С0 — 14,3С0.

По данному факту возбуждено административное дело. Владельцу выдано предписание для устранения нарушений. Рыба изъята из оборота и помещена на изолированное хранение и доморозку.