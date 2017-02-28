Пришел, увидел, победил: в мае в Челябинске заработает «единое окно» для бизнеса
Все вопросы по самым актуальным услугам — открытие ИП, получение кредитов и субсидий, снижение административных барьеров — можно будет решить в одном
Все вопросы по самым актуальным услугам — открытие ИП, получение кредитов и субсидий, снижение административных барьеров — можно будет решить в одном
В мае в Челябинске начнет работать «единое окно» для бизнеса — так называемый
Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин уверен, что МФЦ для бизнеса существенно облегчит жизнь каждого предпринимателя.
«На территории Челябинской области ведется динамичная и системная работа по формированию институтов развития бизнеса. Одним из результатов этой работы стало создание “единого окна”. Сегодня предпринимателю нужно обращаться в разные инстанции для получения услуг и поддержки. Там — кредит, там — субсидия, здесь — экспорт. Все в разных местах. И обычно эту цепочку сопровождают очереди и бумажная волокита. Теперь же в Челябинской области заработает
Заместитель директора Фонда развития промышленности Челябинской области Ирина Казанцева описала концепцию. «Предпринимательский МФЦ» будет состоять из трех рабочих площадок: мозгового центра, деловой зоны (переговорных на два, три, пять мест, конференц-залов) и зоны общего доступа. Будущий или уже состоявшийся предприниматель заходит в здание, его встречает специалист и выслушивает вопрос. Например, клиент говорит, что хочет открыть ИП, получить субсидию и уже через год выйти на экспорт. Будущего предпринимателя ведут в переговорную, где к нему выходят юристы, консультанты, представители ФРП, Агентства инвестиционного развития, регионального центра инжиринга. В итоге человек в одном здании получает целый спектр услуг за минимальный отрезок времени.
Предприниматели, которые участвовали в круглом столе, уточняли информацию по фермерскому бизнесу и предложили открыть подобные «единые окна» не только в областном центре, но и во всех районах.
В Челябинске
Итогом круглого стола стало решение о подготовке Общественной палатой Челябинской области рекомендаций по совершенствованию проекта.