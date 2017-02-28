В Сочи организуют «зеленые зоны» для въезда электромобилей
На Российском инвестиционном форуме в Сочи заключено соглашение о создании благоприятных условий для внедрения и реализации электромобилей на территории Краснодарского края.
На Российском инвестиционном форуме в Сочи заключено соглашение о создании благоприятных условий для внедрения и реализации электромобилей на территории Краснодарского края.
Документ подписали
Соглашение предусматривает совместную работу по реализации проектов в области развития электромобильного транспорта в регионе и повышения его доступности. В частности, администрация Краснодарского края планирует на основе мирового опыта в качестве пилотного проекта определить «зеленые зоны» в пределах Сочи, Адлера или Олимпийского парка, доступные для въезда только электромобилей.
На базе «зеленых зон» будут рассмотрены перспективы развития проектов аренды и каршеринга электромобилей, привлечения электросетевых компаний края для создания необходимой зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также организации проката электротранспорта на особо охраняемых природных территориях и территории Сочинского дендропарка.
Автомобильным партнером администрации Краснодарского края в реализации проектов по популяризации электромобильного транспорта в регионе является Renault Россия.
Кроме того, компания окажет всю необходимую поддержку по вопросам внедрения и распространения электромобильных технологий, совместно с краем будет участвовать в подготовке предложений к законодательным инициативам для создания благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов.