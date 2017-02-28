В Сочи организуют «зеленые зоны» для въезда электромобилей

Документ подписали вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, генеральный директор Renault Россия Андрей Панков и первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Соглашение предусматривает совместную работу по реализации проектов в области развития электромобильного транспорта в регионе и повышения его доступности. В частности, администрация Краснодарского края планирует на основе мирового опыта в качестве пилотного проекта определить «зеленые зоны» в пределах Сочи, Адлера или Олимпийского парка, доступные для въезда только электромобилей.

На базе «зеленых зон» будут рассмотрены перспективы развития проектов аренды и каршеринга электромобилей, привлечения электросетевых компаний края для создания необходимой зарядной инфраструктуры для электротранспорта, а также организации проката электротранспорта на особо охраняемых природных территориях и территории Сочинского дендропарка.

Автомобильным партнером администрации Краснодарского края в реализации проектов по популяризации электромобильного транспорта в регионе является Renault Россия.

Кроме того, компания окажет всю необходимую поддержку по вопросам внедрения и распространения электромобильных технологий, совместно с краем будет участвовать в подготовке предложений к законодательным инициативам для создания благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов.