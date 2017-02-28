Новые санкции Россельхознадзора: кто и за что «попал»?

Агрокомбинат «Снов» (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в полуфабрикатах из свинины).

В сообщении российского ведомства отмечается, что регулятор принял меры после анализа несоответствий, обнаруженных при проведении в лабораториях исследований белорусской продукции, поступившей на территорию России.

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россельхознадзор накануне принял решение ввести в отношении девяти предприятий из Беларуси, занимающихся как переработкой мяса, так и производством молочной продукции, режим усиленного лабораторного контроля.

Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

«Акдимол» (бактерии рода Listeria monocytogenes в говядине, 2 случая).

Могилевский мясокомбинат (бактерии рода Listeria monocytogenes в полуфабрикате из говядины).

Острожанский мясоперерабатывающий комбинат (бактерии рода Listeria monocytogenes в говядине).

Молодечненский молочный комбинат, Воложинский филиал (незаявленный консервант натамицин в сыре).

Лидский молочно-консервный комбинат (незаявленный консервант натамицин в сыре, три случая).

Рогачевский МКК, филиал по производству сыров (превышение количества консерванта натамицин в сыре, три случая).

ОАО «Бабушкина крынка» (превышение количества консерванта натамицин в сыре).

В чем претензии?

Россельхознадзор и раньше предъявлял претензии к белорусскому мясу и молоку, однако в Минске всегда отвечали на это, что речь идет о контрафактной продукции, произведенной в РФ или в других странах, и ввозимой в Россию под видом белорусской.

Между тем, в понедельник вечером в беседе с представителями российских СМИ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркнул, что все выявленные патогенные микроорганизмы и бактерии, а также незаявленные антибиотики и консерванты были обнаружены именно в белорусской продукции, речь о фальсификате тут не идет.

Данкверт пояснил, что пробы отбирались из продукции, которая следовала в фурах с белорусскими номерами, непосредственно на границе, поэтому в ведомстве не сомневаются в ее происхождении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил главу Россельхознадзора в личной заинтересованности в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в РФ и поручил МВД возбудить уголовное дело. Милиция начала доследственные проверки в отношении чиновников российского надзорного ведомства.