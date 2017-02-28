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10:27 (мск), источник: ТАСС

Хамитов: реализация совместных с КНР и Индией проектов Башкирии начнется в 2018 году

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Совместные проекты Башкирии с Китаем и Индией вступят в стадию реализации в 2018 году, сообщил в интервью ТАСС глава республики Рустэм Хамитов.

«У нас ближайшая дата — 2018 год с точки зрения начала реализации проектов. Это связано с тем, что достаточно большой подготовительный период. Вы знаете своеобразие китайской экономики. Достаточно долго обсуждаются проекты, а потом после принятия решения начинается работа по инвестициям», — сказал он на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

По словам Хамитова, «с Китаем пока все идет неплохо». «С Китаем у нас есть проекты по металлургическому заводу, по цементному предприятию, опять же агросфера достаточно большая, — сказал он.

«Кроме того, Индия, безусловно, для нас тоже очень крупный партнер. Думаю, что наши предприятия будут продолжать работу с индийской промышленностью, это авиадвигателестроение, вертолетостроение», — добавил глава Башкирии.

Хамитов отметил, что власти Башкирии рассчитывают на приход индийского капитала в аграрный сектор республики. «Хотим организовать совместное производство препаратов защиты растений, которые будут использоваться вместо традиционных гербицидов. Пока мы не говорим о крупных суммах, есть такое желание совместно начать работу в этой части», — сказал глава Башкирии.

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