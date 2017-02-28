Олег Чиркунов прокомментировал информацию об аренде площадей «Вивата»

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов пригласил сотрудников «Вивата» перейти на работу в принадлежащую ему торговую сеть «Семья». Совладелец группы компаний «ЭКС» прокомментировал информацию о том, что «Семья» переедет в 15 закрывшихся магазинов «Виват».

«Только 15? — написал Олег Чиркунов в социальных сетях. — Жаль, что история пермской сети так закончилась. Немало людей в “Вивате” работали десятилетия и немало усилий вложили. В сети было много хороших работников, “Семья” ждет вас!».

Тем временем, сеть магазинов «Виват» в Перми продолжает «худеть». Из сотни магазинов в Пермском крае осталось 13. В середине февраля ООО «Виват-Трейд» сообщило о ликвидации юридического лица в налоговую службу. За пару месяцев в арбитражный суд Пермского края поступило несколько десятков исков к компании, а 17 февраля ООО «Росстройсервис» обратилось в суд с просьбой признать «Виват» банкротом.