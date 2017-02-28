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10:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

Олег Чиркунов прокомментировал информацию об аренде площадей «Вивата»

В арбитражном суде будет рассмотрен иск о признании сети банкротом.

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов пригласил сотрудников «Вивата» перейти на работу в принадлежащую ему торговую сеть «Семья». Совладелец группы компаний «ЭКС» прокомментировал информацию о том, что «Семья» переедет в 15 закрывшихся магазинов «Виват».

«Только 15? — написал Олег Чиркунов в социальных сетях. — Жаль, что история пермской сети так закончилась. Немало людей в “Вивате” работали десятилетия и немало усилий вложили. В сети было много хороших работников, “Семья” ждет вас!».

Тем временем, сеть магазинов «Виват» в Перми продолжает «худеть». Из сотни магазинов в Пермском крае осталось 13. В середине февраля ООО «Виват-Трейд» сообщило о ликвидации юридического лица в налоговую службу. За пару месяцев в арбитражный суд Пермского края поступило несколько десятков исков к компании, а 17 февраля ООО «Росстройсервис» обратилось в суд с просьбой признать «Виват» банкротом.

Напомним, сотни человек остались без работы после того, как в крае стали закрываться магазины сети «Виват». В январе из-за финансовых проблем разом закрыли 19 филиалов. Люди жаловались, что их принуждают писать заявления «по собственному желанию», отказываясь выплачивать положенную компенсацию. Больше 400 человек встали на учёт в агентство по занятости населения, 50 сотрудников обратились в трудовую инспекцию.

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