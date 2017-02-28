За выходные в Омск пытались провезти 4,5 тонны опасной еды

За 5 дней — с 22 по 26 февраля, на границах Омской области был пресечен ввоз в общей сложности 4,5 тонн подозрительных продуктов: мяса, рыба и меда.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора, вместе с сотрудниками пограничной службы было пресечено 3 факта незаконной перевозки товаров через границу.

Так, 22 февраля в ППУ «Черлакский» был задержан автомобиль. В грузовом отсеке перевзолили мясо конины и говядины, всего 2 330 килограмм. Информация в ветеринарных сопроводительных документах не соответствовала маркировке на самом мясе. В итоге говядину и конину разместили на ответственное хранения под контролем государственной ветеринарной службы до принятия решения Управлением Россельхознадзором по Омской области.

В тот же день был зафиксирован второй случай попытки перевоза нелегальной продукции. В ППУ «Одесский» остановили машину, перевозившую 200 кг меда. На него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

24 февраля через границу Омской области пытались провезти рыбу. 2 тонны судака ввозили в Россию с нарушениями — ветеринарные документ, прилагающиеся к рыбе, были уже недействительны.

Перевозчикам и меда и рыбы запретили ввозить товары в Россию. Продукцию вернули обратно в Республику Казахстан, откуда ее и привезли. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, перевозчиков оштрафовали.