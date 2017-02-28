Ростовская область вошла в семерку самых закредитованных регионов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2016 года в Ростовской области насчитывается около 22 тысяч человек, сумма долга которых превышает 500 тысяч рублей с просрочкой более 90 дней. По этому показателю регион стабильно входит в семерку наиболее закредитованных субъектов России.
Однако реальных данных о том, сколько именно в области граждан с долгами от 50 до 900 тысяч рублей, нет. По словам заместителя руководителя Ростовстата Марины Самойловой, отсутствует официальная статистика совокупного долга граждан по банковским кредитам, алиментам, за коммунальные платежи и друг другу. Эксперт подчеркнула, что тема закредитованности в Ростовской области становится особенно болезненной из-за того, что мы живем в регионе с не самой высокой заработной платой.
— Здесь нет нефте- или газодобычи. Среднедушевой доход жителей донского края — в пределах 27 тысяч рублей.
Представители банковской сферы и общества защиты потребителей обращают внимание на низкий уровень финансовой грамотности многих ростовчан.
— Сегодня важно повышать уровень ответственности у тех людей, которые бездумно берут потребительские кредиты. Да и банкам стоит вместо погони за прибыльностью своего бизнеса внимательнее присматриваться, кому именно и на какие цели они выдают кредиты, — считает депутат Законодательного собрания Анна Штабнова.
Чтобы объективно оценить уровень закредитованности населения на Дону, член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров предложил провести исследование, а полученные данные направить федеральным законодателям, которые намерены уже в этом году внести поправки в закон о банкротстве физлиц.
Сейчас, чтобы объявить себя банкротом, гражданин обязан обратиться к финансовому управляющему. В среднем надо будет заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. После изменения в законодательстве должник может обратиться к нотариусу. И здесь расходы с учетом госпошлины составят всего пять тысяч рублей. Банкротом могут признать человека, задолжавшего от 50 до 900 тысяч рублей.
Инициаторы поправок считают, что сократить издержки граждан при процедуре банкротства необходимо хотя бы потому, что, как показала практика, многие должники просто скрываются из-за невозможности платить по кредитам.