Ростовская область вошла в семерку самых закредитованных регионов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2016 года в Ростовской области насчитывается около 22 тысяч человек, сумма долга которых превышает 500 тысяч рублей с просрочкой более 90 дней. По этому показателю регион стабильно входит в семерку наиболее закредитованных субъектов России.

Однако реальных данных о том, сколько именно в области граждан с долгами от 50 до 900 тысяч рублей, нет. По словам заместителя руководителя Ростовстата Марины Самойловой, отсутствует официальная статистика совокупного долга граждан по банковским кредитам, алиментам, за коммунальные платежи и друг другу. Эксперт подчеркнула, что тема закредитованности в Ростовской области становится особенно болезненной из-за того, что мы живем в регионе с не самой высокой заработной платой.

— Здесь нет нефте- или газодобычи. Среднедушевой доход жителей донского края — в пределах 27 тысяч рублей.

Представители банковской сферы и общества защиты потребителей обращают внимание на низкий уровень финансовой грамотности многих ростовчан.

— Сегодня важно повышать уровень ответственности у тех людей, которые бездумно берут потребительские кредиты. Да и банкам стоит вместо погони за прибыльностью своего бизнеса внимательнее присматриваться, кому именно и на какие цели они выдают кредиты, — считает депутат Законодательного собрания Анна Штабнова.

Чтобы объективно оценить уровень закредитованности населения на Дону, член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров предложил провести исследование, а полученные данные направить федеральным законодателям, которые намерены уже в этом году внести поправки в закон о банкротстве физлиц.

Сейчас, чтобы объявить себя банкротом, гражданин обязан обратиться к финансовому управляющему. В среднем надо будет заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. После изменения в законодательстве должник может обратиться к нотариусу. И здесь расходы с учетом госпошлины составят всего пять тысяч рублей. Банкротом могут признать человека, задолжавшего от 50 до 900 тысяч рублей.