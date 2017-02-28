Глава Ростуризма предложил краснодарским отелям снизить цены
Глава Ростуризма Олег Сафонов предлагает краснодарским и крымским отелям в этом летнем сезоне снизить цены для туристов.
Глава Ростуризма Олег Сафонов предлагает краснодарским и крымским отелям в этом летнем сезоне снизить цены для туристов.
«Наша позиция состоит в том, что всем владельцам коллективных средств размещения и региональным властям нужно серьезно поработать над тем, чтобы стоимость услуг не вырастала в этом году. Более того, может быть, имеет смысл подумать и понизить стоимость услуг для туристов из других регионов и
Кроме того, он отметил растущую популярность пакетных туров среди россиян. Он рассказал, что Ростуризм планирует расширить список направлений, по которым продаются пакетные туры. Ведомство уже работает с туроператорами над этим. В частности, планируется запустить пакетные туры на Дальний Восток, сообщил он.
«Мы в марте проводим работу с рядом дальневосточных регионов нашей страны и надеемся, что появятся пакетные туры и в дальневосточном направлении», — сказал он.
Кроме того, Олег Сафонов предложил подумать над созданием фондов персональной ответственности туроператоров внутреннего туризма по аналогии с фондом «Турпомощь», созданным для оказания помощи туристам, оказавшимся в тяжелом положении за рубежом
«Определенный перекос в сторону защиты именно выездного туризма у нас имеется. Я недавно предложил подумать, пообсуждать с бизнесом о необходимости распространить защиту на туристов, путешествующих по нашей стране», — заявил он.