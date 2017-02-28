Глава Ростуризма предложил краснодарским отелям снизить цены

«Наша позиция состоит в том, что всем владельцам коллективных средств размещения и региональным властям нужно серьезно поработать над тем, чтобы стоимость услуг не вырастала в этом году. Более того, может быть, имеет смысл подумать и понизить стоимость услуг для туристов из других регионов и из-за рубежа. Потому что в этом году, по нашему мнению, значительно вырастет конкуренция», — заявил «РГ» глава Ростуризма Олег Сафонов.

Кроме того, он отметил растущую популярность пакетных туров среди россиян. Он рассказал, что Ростуризм планирует расширить список направлений, по которым продаются пакетные туры. Ведомство уже работает с туроператорами над этим. В частности, планируется запустить пакетные туры на Дальний Восток, сообщил он.

«Мы в марте проводим работу с рядом дальневосточных регионов нашей страны и надеемся, что появятся пакетные туры и в дальневосточном направлении», — сказал он.

Кроме того, Олег Сафонов предложил подумать над созданием фондов персональной ответственности туроператоров внутреннего туризма по аналогии с фондом «Турпомощь», созданным для оказания помощи туристам, оказавшимся в тяжелом положении за рубежом из-за банкротств туроператоров.

«Определенный перекос в сторону защиты именно выездного туризма у нас имеется. Я недавно предложил подумать, пообсуждать с бизнесом о необходимости распространить защиту на туристов, путешествующих по нашей стране», — заявил он.