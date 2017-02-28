Центр управления воздушным движением в Екатеринбурге планируют достроить в 2018 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство комплекса зданий Екатеринбургского укрупненного центра управления воздушным движением должно быть завершено в I квартале 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», создающего этот центр.

«До конца того же года пройдет монтаж оборудования, будет установлена автоматизированная система организации воздушного движения, проведены пусконаладка оборудования и его комплексные испытания. К концу 2018 года новый центр должен “выйти в эфир”. На сегодня все мероприятия, связанные с созданием этого объекта, идут по утвержденному госзаказчиком плану, и в следующем году центр должен быть введен в эксплуатацию», — сообщил заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

Он отметил, что стройподрядчик уже приступил к работам на территории екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Савицкий напомнил, что в этом году предусмотрено строительство, оснащение автоматизированными системами организации воздушного движения и ввод в эксплуатацию Новосибирского укрупненного центра. Также до конца года планируется ввести в эксплуатацию автоматизированную систему в Московском центре управления воздушным движением.

С 2010 по 2016 годы концерн сдал госзаказчику центры управления воздушным движением в Красноярске, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Магадане, Самаре, Хабаровске, Калининграде. В эти же годы построены и оснащены автоматизированными системами управления воздушным движением центры управления и командно-диспетчерские пункты во Владивостоке, Казани, Сочи, Уфе.

«Алмаз-Антей» — основной производитель и системный интегратор системы организации воздушного движения Российской Федерации. Концерн создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения cаммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи.