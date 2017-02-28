Вахтовиков на Ванкор доставляют новыми вертолетами Ми-171

Ми-171 — новейшая модификация семейства вертолетов Ми-8. Вертолет предназначен для комфортной перевозки до 26 пассажиров, оснащен современным бортовым радиоэлектронным и навигационным оборудованием, силовой установкой повышенной мощности и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и возможностями.

Сейчас вахтовиков перевозят 17 средних вертолетов современных модификаций: Ми-8МТВ, Ми-8АМТ и Ми-171, средний возраст которых не превышает 8 лет.

«Существенное обновление привлекаемого вертолетного парка произошло в результате последовательно проводимой в компании работы, направленной на увеличение уровня безопасности полетов и установление повышенных требований к состоянию авиационной техники и квалификации авиационного персонала подрядных авиакомпаний», — рассказали в пресс-службе «Роснефти».

Кроме того, компания заменила самолеты Ту-134 и Ан-24 на современные Ан-148. На них пассажиров из Красноярска и Томска отправляют в Игарку. Новые воздушные суда имеют увеличенную дальность полета, рассчитаны на перевозку до 85 человек, а салон соответствует уровню современного магистрального лайнера.