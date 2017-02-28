Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Как законно увеличить площадь санузла
Сергей Лазарев впервые показал сына
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10:31 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму предложили взимать курортный сбор только в летние месяцы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым передал федеральным властям свои поправки в проект закона о курортном сборе, предложив ограничить период сбора только тремя летними месяцами, сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Источник: РИА "Новости"

Курортный сбор сначала планируется внедрить в экспериментальном порядке в четырех российских регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок проведения эксперимента — 2018−2022 годы. Принять участие в эксперименте должен был и Севастополь, однако власти региона отказались от этой идеи.

Крымский министр подчеркнул, что при введении курортного сбора в российских регионах будет применен дифференцированный подход.

«У вице-премьера Ольги Голодец был согласован проект закона о курортном сборе. В этом проекте предусматривается модель, которую предложил Крым», — сказал Стрельбицкий в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

В частности, по словам министра, речь идет о том, что курортный сбор должен быть минимальным и одноразовым, то есть может быть уплачен только один раз в год, его следует взимать только в летние месяцы пляжного отдыха.

«Мы считаем, что три месяца активной фазы туристического сезона курортный сбор можно собирать, а в остальное время этот сбор должен быть нулевым», — подчеркнул крымский министр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Опять русские хакеры': соцсети высмеяли ошибку с 'Оскаром'
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь