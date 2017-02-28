В Крыму предложили взимать курортный сбор только в летние месяцы

Курортный сбор сначала планируется внедрить в экспериментальном порядке в четырех российских регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок проведения эксперимента — 2018−2022 годы. Принять участие в эксперименте должен был и Севастополь, однако власти региона отказались от этой идеи.

Крымский министр подчеркнул, что при введении курортного сбора в российских регионах будет применен дифференцированный подход.

«У вице-премьера Ольги Голодец был согласован проект закона о курортном сборе. В этом проекте предусматривается модель, которую предложил Крым», — сказал Стрельбицкий в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

В частности, по словам министра, речь идет о том, что курортный сбор должен быть минимальным и одноразовым, то есть может быть уплачен только один раз в год, его следует взимать только в летние месяцы пляжного отдыха.

«Мы считаем, что три месяца активной фазы туристического сезона курортный сбор можно собирать, а в остальное время этот сбор должен быть нулевым», — подчеркнул крымский министр.