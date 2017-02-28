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10:37 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области ввод жилья снизился втрое

В Нижегородской области за январь 2017 года было построено 148 домов на 243 квартиры общей площадью 27,1 тысяч кв. м. Об этом сообщает Нижегородстат. Это в 3,2 раза меньше, чем за январь 2016 года.

Большая часть введенных домов в этом году пришлось жилье, построенное населением — 147 домов площадью 22,4 тысяч кв. м. По сравнению с январем 2016 года ввод такого жилья снизился в 3,5 раз.

В городах области за первый месяц этого года ввели 16,8 тысяч кв. м жилья. В том числе в Нижнем Новгороде построили 3,7 тысяч кв. м, что на 17,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

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