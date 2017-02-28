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12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области в 2017 году отремонтируют 56,1 км федеральных трасс

В 2017 году ФКУ Упрдор «Азов» планирует отремонтировать 56,1 км автомобильных дорог федерального значения в Ростовской области.

Сейчас в регионе началась реконструкция трех крупных транспортных участков, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участок с 330 по 343 км на трассе А-260 (М-21) после реконструкции станет в два раза шире, получив две новые полосы движения. Там построят две новые площадки для разворота транспорта, полосу разгона в районе АЗС и путепровод для проезда сельхозтехники. Железобетонные водопропускные трубы заменят на современные металлические, срок службы которых в два с половиной раза дольше. Объект введут в эксплуатацию до конца 2017 года.

Проезжую часть на трассе А-280 (М-23) с 29 по 36 км расширят с двух до четырех полос, там построят два разворота и переезд для сельхозтехники. На участке возведут два надземных пешеходных перехода через трассу, четыре остановочных комплекса, будет организовано искусственное электроосвещение и осевое барьерное ограждение по всей длине участка. Работы на объекте завершат к 2018 году.

Третий проект это реконструкция южного подъезда к Ростову-на-Дону от федеральной трассы М-4 «Дон». Первый этап — реконструкция участка с 2+300 по 3+850 км — должен быть завершен к чемпионату мира по футболу-2018. Здесь трассу расширят до шести полос и построят два моста-эстакады.

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